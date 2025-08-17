Fernanda Montenegro voltou ao set de gravação para a nova série médica do Globoplay em parceria com a Conspiração, Emergência 53. “Estamos fazendo uma série médica sob o ponto de vista dos médicos, enfermeiros e motoristas das ambulâncias de resgate. Cada um deles tem sua vida particular. Dona Fernanda faz uma participação sentimental como mãe da chefe da unidade 53, a Irene (Yara de Novaes)”, adianta Claudio Torres. “É sempre uma honra ter Fernanda Montenegro no nosso elenco”, completa Andrucha Waddington.Na história, Fernanda interpreta dona Laura, uma divertida senhora, obcecada com seu próprio fim, com sua morte. Mesmo com a saúde debilitada, Laura bebe e fuma cigarros, escondida de sua filha, com quem mora junto. “É uma mulher que gosta de bingo, de beber, de fumar, tem bom caráter, uma alma positiva, uma mulher vivida e um personagem muito rico, muito bonito”, avalia Fernanda Montenegro. Com produção da Conspiração, a série original Globoplay Emergência 53 aborda os dramas e as histórias dos profissionais que estão na linha de frente de uma unidade especial do serviço móvel de urgência. Yara de Novaes, Valentina Herszage, Emilio Dantas, Heloisa Jorge, Ana Hikari, Raquel Villar, William Nascimento, Jaffar Bambirra e Emilio de Mello integram o elenco.A obra foi criada por Claudio Torres, Márcio Maranhão e Andrucha Waddington, é escrita por Claudio Torres e Fábio Mendes, com colaboração dos roteiristas Márcio Maranhão, Carolina Neves, André Emídio e Joaquim Waddington. A direção e produção são de Andrucha Waddington e Claudio Torres.