Ter uma vida estável, uma carreira consolidada e um casamento aparentemente seguro não impede que a sensação de segurança se desfaça aos poucos. Em Eu Não Era Louca, Era Casada, nova novelinha original Globoplay, o público vai acompanhar a história de Beatriz (Fernanda Rodrigues), uma galerista bem-sucedida que passa a ter sua sanidade colocada em xeque por uma cruel armação. Com estreia marcada para 6 de outubro, a trama foca no processo de manipulação e isolamento arquitetado por seu próprio marido, Vítor (Ricardo Pereira), que usa a intimidade do casamento para transformar a rotina da esposa em um jogo de dúvida e medo. O elenco reúne ainda nomes como Barbara Reis, Daniel Rocha, Ilvio Amaral e Danielle Winits.“A Beatriz é uma mulher muito real, que vive situações com as quais muita gente pode se identificar. Ela tem uma trajetória interessante e vai revelando diferentes facetas ao longo da história. Eu conheço algumas mulheres que, em proporções diferentes, vivem o que ela vive, então procurei imaginar essas mulheres”, comenta Fernanda Rodrigues. “É alguém que movimenta a história e tem uma função muito clara dentro dela. Ele tem seus objetivos muito bem definidos, é um personagem com muitas camadas e que nunca desiste. O objetivo dele é tentar enlouquecer a mulher para ficar com toda a sua fortuna; vamos ver se vai conseguir. É o grande vilão da história”, acrescenta Ricardo Pereira.Gravada em formato vertical, a obra tem 50 capítulos com episódios curtos de aproximadamente 2 a 3 minutos, desenvolvidos sob medida para o consumo rápido pelo celular ou outros dispositivos móveis. Cada episódio entrega uma dose concentrada de suspense, com ganchos intensos e reviravoltas pensadas para o público conectado.Produzida pelos Estúdios Globo, Eu Não Era Louca, Era Casada é criada e escrita por Ecila Pedroso, com direção artística de Adriano Melo, produção de Juliana Castro e Renata Rossi, e produção executiva de Lucas Zardo. A direção de gênero é de José Luiz Villamarim. Os sete primeiros capítulos serão abertos para não assinantes.