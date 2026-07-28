Poucos discos ocupam um lugar tão definitivo na história da música brasileira quanto Clube da Esquina. Lançado em 1972, o álbum revelou ao País a força criativa de um grupo de jovens mineiros que misturava rock, bossa nova e música mineira para criar uma sonoridade inédita. Entre eles estava Lô Borges, morto em novembro de 2025, mas cuja obra segue reunindo gerações de músicos. É esse legado que chega a Goiânia nesta quarta-feira, dia 29, quando o Flamboyant In Concert recebe o espetáculo inédito Tributo a Lô Borges. No palco, Fernanda Takai, Rogério Flausino, Wilson Sideral e Telo Borges.\nA apresentação foi pensada para revisitar a trajetória de um dos nomes centrais do Clube da Esquina por meio de artistas que, em diferentes momentos, também cruzaram o caminho de sua obra. À frente da homenagem está Telo Borges, irmão de Lô, parceiro musical e testemunha da formação de uma das famílias mais influentes da música brasileira. Para Telo, revisitar esse repertório é também reencontrar a essência do irmão.