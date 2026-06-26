Fernando e Sorocaba chegam a Goiânia neste sábado (27) com um projeto que vai além do formato tradicional de shows sertanejos. Pela primeira vez na capital, o Churrasco On Fire – edição Copa Experience ocupa o Centro Cultural Oscar Niemeyer reunindo open churrasco premium, experiências gastronômicas, tecnologia e um espetáculo musical pensado especialmente para o evento.\nCriado pela dupla, o Churrasco On Fire percorre o País propondo uma experiência que combina música, entretenimento e gastronomia em um único ambiente. “Cada detalhe desta edição foi pensado para que as pessoas vivam uma experiência completa, intensa e do jeito que o Churrasco On Fire nasceu para ser”, explica Sorocaba.\nUm dos grandes atrativos é o open churrasco premium, que reúne cortes como picanha, ancho, chorizo, brisket, costela fogo de chão, pork belly, peixes, hambúrgueres, choripan, legumes grelhados e sobremesas preparadas na brasa. Toda a operação será comandada pelo Team On Fire, grupo de mestres churrasqueiros responsável pelo preparo das carnes e pelo atendimento ao público durante toda a experiência.