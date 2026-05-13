Muito além de espaços de compra e venda, as feiras livres são palcos vivos do cotidiano brasileiro. É a partir desses territórios de encontro, troca e convivência que Fernando Gabeira conduz a série especial Pelas Feiras do Brasil, que estreia nesta sexta-feira (15), no canal por assinatura GloboNews. A produção percorre mercados populares das cinco regiões do País, mostrando como esses espaços refletem a diversidade cultural, social e econômica do Brasil.Ao longo de cinco episódios, exibidos às sextas-feiras dentro do Conexão GloboNews, Gabeira promove encontros e conversas com frequentadores e feirantes de Norte a Sul do País. Durante três meses de gravações, a equipe da GloboNews cruzou o Brasil reunindo sotaques, histórias e poesia em meio a um intenso fluxo de mercadorias, ideias, crenças e melodias.A jornada começa na praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, no Rio de Janeiro — feira frequentada semanalmente por Gabeira — e segue para 13 mercados populares espalhados pelo Brasil. O roteiro inclui destinos como Goiânia, Pará, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, entre outros.Os números evidenciam a força e a capilaridade desses espaços. De acordo com dados do IBGE, o País conta com 2.323 mercados públicos e 9.232 feiras livres, presentes em 3.961 municípios, o que corresponde a 71,5% das cidades brasileiras.“As feiras funcionam como grandes pontos de encontro do Brasil, lugares de troca e pertencimento, onde o diálogo entre pessoas de diferentes realidades expõe experiências, afetos e humanidades diversas”, afirma Fernando Gabeira.A série Pelas Feiras do Brasil tem reportagem de Fernando Gabeira, direção de Cláudio Renato e Rafael Norton, responsável também pelo roteiro e edição; produção de Cláudio Renato e Henrique Picarelli; e imagens de Eulym Ferreira e Henrique Picarelli.