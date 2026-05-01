A nostalgia dos anos 1980 volta ao centro da pista neste sábado (2), com uma edição especial da festa Back to 80’s, no Kasarão, localizado no Centro. A proposta é transformar a noite em uma viagem musical por repertórios que marcaram gerações, reunindo clássicos do pop, rock, new wave e da música brasileira em uma programação conduzida por três DJs e diferentes atmosferas sonoras.\nAlém de revisitar sucessos conhecidos, a festa parte de uma leitura afetiva e estética de uma década que, segundo o DJ e produtor Alexandre Menezes, foi “a última década totalmente original”, marcada por identidade visual e musical próprias. Para ele, muito do fascínio contínuo por esse repertório está nessa potência de invenção. “Muitas bandas atuais se espelham muito nessa década”, observa, reforçando como esse imaginário segue reverberando na cultura pop e na pista.