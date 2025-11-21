A Festa Mixturadin desembarca pela primeira vez em Goiânia em ritmo de pagode. O evento acontece neste domingo (23), a partir das 16 horas, no Arena Multiplace. O line-up é composto por três nomes icônicos do gênero musical: Turma do pagode, Pixote e BenzaDeus.\nA proposta do Mixturadin vai além de simples shows: a ideia é proporcionar uma experiência sonora que mistura energia e nostalgia, revisitando clássicos do pagode que marcaram gerações. Não vão faltar canções que fizeram sucessos em diversas épocas, principalmente os anos 1990 e 2000. A combinação de passado e presente, tocando nos corações de quem cresceu com esses sons, garante o sucesso do projeto realizado em todo o País.\nPixote traz sua pegada romântica e clássicos nostálgicos dos anos 90, que certamente vão emocionar a plateia. Com mais de três décadas de estrada, o grupo segue lotando shows e conquistando novas gerações com a mesma fórmula que o consagrou: letras apaixonadas, melodias marcantes e aquela pegada de pagode dos anos 1990 que desperta nostalgia instantânea.