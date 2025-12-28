Entre grandes festas e música ao vivo, a última semana de 2025 movimenta Goiânia e destinos próximos com uma programação que marca a despedida do ano em clima de celebração. A agenda começa em tom mais introspectivo, com a abertura das vendas para a palestra da Monja Coen, e ganha intensidade com os réveillons que se espalham pela capital, Pirenópolis e Caldas Novas, com shows de duplas como Vitor e Luan.\nA virada reúne festas all inclusive e atrações nacionais que transitam pelo eletrônico, sertanejo, funk e pop. Para quem prefere celebrar à mesa, o Garden Flamboyant aposta em menus especiais e queima de fogos silenciosa. Encerrando a semana, o Natal do Bem entra na reta final, oferecendo as últimas oportunidades para conferir a decoração e os espetáculos gratuitos. Confira a programação e feliz ano novo.