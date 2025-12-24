Após um hiato de edições presenciais desde 2019, o Festival Bananada está oficialmente de volta a Goiânia em 2026. O anúncio foi feito nas redes sociais do evento, gerando grande expectativa entre fãs de música e cultura na capital goiana. A edição está prevista para acontecer em agosto de 2026. O local e as atrações ainda não foram divulgadas. A pré-venda de ingressos já começou no site Shotgun, marcando o início de um dos momentos mais aguardados pelos amantes da cena independente. O Bananada é um dos festivais mais emblemáticos do Brasil, especialmente no que diz respeito à música alternativa, ao rock indie e à integração de diferentes estilos. Desde sua criação, em 1999, o evento se consolidou como um espaço de visibilidade para artistas locais e nacionais, promovendo intercâmbio cultural e oportunidades para talentos emergentes. Ao longo de sua trajetória, o projeto já recebeu no palco nomes importantes da música brasileira, como Gilberto Gil, Emicida, Criolo, Liniker e Pabllo Vittar, entre outros, o que reforça a dimensão do evento dentro do cenário musical nacional. Para Goiânia, a volta do Bananada representa mais do que um festival de música: é um reencontro com uma parte fundamental de sua identidade cultural. O evento sempre foi um ponto de encontro para diferentes gerações e estilos, contribuindo para fortalecer a cena local e atrair público de outras regiões.O festival já se tornou referência por valorizar a produção autoral e independente, criando oportunidades para artistas que muitas vezes não teriam espaço em grandes palcos comerciais. Essa missão cultural é parte do legado do Bananada, que se mantém vivo no imaginário da cidade e no coração dos fãs.