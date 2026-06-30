A Copa do Mundo também é disputada à mesa. Enquanto as seleções brigam pelo título nos gramados, 70 estabelecimentos goianos embarcam em uma viagem gastronômica por diferentes países na 20ª edição do Festival Brasil Sabor, que começa nesta quarta-feira (1º) e segue até 19 de julho. Com o tema A Seleção da Cozinha, a competição transforma pratos em uma verdadeira volta ao mundo de sabores. O festival é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e o Sindibares Goiânia.\nEstão participando restaurantes de Goiânia, Rio Verde, Anápolis e Senador Canedo. Os chefs participantes criaram receitas que remetem a países e tradições culinárias de diversas partes do planeta. Além dos sabores, os pratos chamam atenção pela criatividade, cores e apresentação. O festival traz opções para todos os gostos e bolsos, com pratos individuais e também para compartilhar entre amigos e familiares. Os valores promocionais começam em R$ 40. Os pratos podem ser consumidos nos restaurantes e em alguns também no modelo delivery.