Há muitas maneiras de conhecer Portugal sem atravessar o Atlântico. Uma delas passa pelo paladar, outra pela música, pelos livros e pela poesia. Em julho, Goiânia reúne todas essas experiências na terceira edição do Dia de Portugal, Camões e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), evento que transforma a cidade em vitrine da cultura lusófona.O ponto alto da programação será no dia 8 de julho, no Bella Eventos, mas a celebração começa antes, entre os dias 1º e 8 de julho, com o Festival Gastronômico Português. Restaurantes de Goiânia e Anápolis oferecerão menus especiais inspirados na culinária lusitana, convidando o público a experimentar diferentes versões do bacalhau, vinhos portugueses, doces tradicionais e releituras contemporâneas de clássicos da cozinha do país.No Bella Eventos, a programação se espalha por diferentes espaços. A Vila Portuguesa reunirá restaurantes, vinhos e produtos típicos, enquanto a Feira de Artigos Portugueses apresentará peças de artesanato, objetos decorativos e itens ligados à economia criativa. O encontro também reserva um ambiente dedicado ao networking entre empresários brasileiros e portugueses, reforçando o intercâmbio econômico que acompanha a aproximação cultural entre os dois países.A literatura ocupa lugar de destaque na celebração. O Espaço Literário receberá lançamentos de livros, debates e sessões de autógrafos com escritores goianos, em parceria com a Associação Goiana de Imprensa (AGI), a Academia Goiana de Letras e a Academia Feminina de Letras. A programação ainda contará com uma Sala Podcast, que receberá entrevistas e conversas ao vivo sobre cultura, economia e cooperação internacional.Um dos momentos mais simbólicos da noite será a homenagem a Luís de Camões, autor de Os Lusíadas e principal nome da literatura portuguesa. Mais de quatro séculos após sua morte, o poeta continua sendo uma das maiores referências da língua portuguesa, hoje falada por mais de 260 milhões de pessoas e elemento de identidade comum entre os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.A música também terá protagonismo. O Grupo Folclórico Danças e Cantares Portugueses leva ao palco danças tradicionais e canções populares de diferentes regiões de Portugal. Em seguida, o grupo Trinca Lusitana faz sua primeira apresentação em Goiânia com um espetáculo dedicado ao fado, gênero reconhecido mundialmente como uma das expressões mais marcantes da cultura portuguesa.Além da dimensão artística, o evento reflete o fortalecimento das relações entre Brasil e Portugal. O crescimento do intercâmbio acadêmico, do turismo, dos investimentos e da mobilidade profissional intensificou os vínculos entre os dois países nos últimos anos. Atualmente, cerca de quatro mil portugueses vivem em Goiás, enquanto aproximadamente 50 mil goianos residem em Portugal, formando uma rede permanente de conexões culturais, econômicas e afetivas.Para Ivan Marques, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Portugal Centro-Oeste em Goiás, a celebração vai além do caráter festivo. “Celebrar o Dia de Portugal, o legado de Camões e a diversidade da CPLP é refletir sobre a força da língua portuguesa, que conecta povos, atravessa fronteiras e preserva um patrimônio cultural comum”, afirma. Ao reunir gastronomia, literatura, música e negócios em um mesmo espaço, o evento transforma Goiânia em um ponto de encontro da cultura lusófona e reforça uma história compartilhada que continua sendo escrita dos dois lados do Atlântico. ServiçoEvento: 3º Dia de Portugal, Camões e Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)Data: 8 de julho, das 17h às 23h30Local: Bella Eventos, Rua 1134, Setor MaristaEntrada: gratuitaEvento: 2º Festival Gastronômico PortuguêsData: de 1º a 8 de julhoLocal: restaurantes participantes em Goiânia e Anápolis