O cinema de animação volta a ocupar telas e diferentes espaços de Goiânia a partir desta segunda-feira (23) com a 8ª edição do Lanterna Mágica - Festival Internacional de Animação. Ampliando suas possibilidades, o evento cumpre um objetivo antigo, mas fundamental: levar as atividades a diversos pontos da cidade. Até o domingo (29), o público confere gratuitamente sessões de filmes nacionais e internacionais, oficinas, debates, laboratórios de criação e atividades de formação e mercado.\n“A nossa estratégia é descentralizar o festival e levar o Lanterna Mágica para o máximo de bairros e públicos possíveis”, comenta a diretora artística Camila Nunes. A abertura oficial é na segunda-feira (23), às 19h30, com exibição do longa-metragem Nimuendajú, dirigido por Tania Anaya. A obra, que integra a Mostra Competitiva de Longas-Metragens Ibero-Americanos, apresenta uma abordagem sensível e visualmente potente sobre a trajetória do etnólogo Curt Nimuendajú, figura fundamental para a documentação de povos indígenas no Brasil.