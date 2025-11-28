Pássaros, unicórnios, arco-íris e outros temas lúdicos servem de inspirações para as coreografias da 7ª edição do Festival de Ballet Infantil de Goiás. O evento, que tem como tema principal Floresta Encantada, conta com mais de 100 crianças de 2 a 16 anos em 20 apresentações neste sábado (29) e domingo (30), na praça de alimentação do Shopping Cerrado.\nA programação começa às 17 horas, e a entrada é franca. O projeto conta com a participação das bailarinas das unidades SD Ballet do Shopping Cerrado, Colégio Simetria e Colégio Santa Clara. Todos os participantes receberão medalha e certificado ao final de cada apresentação.\nO Festival de Ballet Infantil é organizado pela SD Ballet, uma das maiores escolas de ballet do País. O evento já circulou por Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Sul e Pernambuco, entre outros locais. Mais do que celebrar o trabalho anual, o festival oferece às famílias a chance de prestigiar as coreografias de suas crianças.