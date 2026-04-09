A presidente e o diretor do Festival de Cannes, Iris Knobloch e Thierry Frémaux, anunciaram, na manhã desta quinta-feira (9), os filmes que integram a seleção oficial deste ano. Pedro Almodóvar está na competição principal com "Bitter Christmas", ao lado de "Sheep in the Box" e "Sudden", dos diretores japoneses Hirokazu Kore-eda e Ryusuke Hamaguchi, respectivamente.\nNeste ano o Brasil não aparece na programação do festival, considerado um dos mais importantes para o cinema do mundo. No ano passado, "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho, venceu os prêmios de melhor direção e melhor ator, para Wagner Moura. O país também foi tema no Marché Du Film, espaço do evento dedicado ao mercado cinematográfico.\nO sul-coreano Park Chan-wook será presidente do júri em uma edição com forte candidatos asiáticos. Kore-eda passou pela competição principal do festival em 2023 com "Monster", e saiu com os prêmios de roteiro e a Palma de Ouro Queer, dedicada a filmes com a temática LGBTQIA+. Já Hamaguchi, um dos cineastas japoneses mais conceituados da atualidade, venceu o Oscar de melhor filme internacional em 2022, com "Drive My Car".