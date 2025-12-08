A cidade de Goiás receberá de quarta-feira (10) até domingo (14) a 1ª Edição do Festival Internacional da Comicidade de Goiás – Comigo, um evento inédito dedicado à arte do riso, da palhaçaria e das múltiplas expressões da comicidade mundial. O evento é idealizado e produzido pelo Casarão Cultural Rosinha do Brejo e pelo palhaço Saracura do Brejo, com apoio da Prefeitura e da Secretaria de Cultura.Durante cinco dias de programação gratuita, artistas do Brasil, América Latina e Europa se reúnem em uma celebração da comicidade como linguagem ancestral, transformadora e profundamente popular. O festival ocupará diversos espaços da cidade, como o Circo Cinema Rosinha do Brejo, o Mercado Municipal, a Escola de Música, o Hotel Antolina, o Instituto Beltran Fleury e as ruas históricas, reforçando o caráter democrático e descentralizado do evento.O festival apresenta uma agenda diversa, que inclui oficinas de comicidade, teatro físico, perna de pau, pedagogia teatral e atividades voltadas para mulheres, além de espetáculos, cortejos, noites de variedades, apresentações para escolas, convivências culturais e cabarés cômicos.Entre os destaques estão Chungo Malungo, espetáculo de abertura; Noite Latina de Variedades Cômicas; Espetáculo Solo Sob Muros e Grades, com Ariadne; Duo Carbonata, no Mercado Municipal; Cabaré Palhaço Universal – Noite Absurda, no Circo Cinema; Teatro Lambe-Lambe, com a Cia. Pneuma; Forró de Lona, atividades ao ar livre e convivências todos os dias.O festival nasce com o propósito de promover a comicidade mundial por meio das artes cênicas. A programação inclui humor físico, esquetes, números tradicionais de palhaçaria, apresentações contemporâneas e interações diretas com o público, sempre priorizando o respeito, a espontaneidade e o encontro artístico. Outro pilar central do festival é fortalecer a produção cômica de Goiás, oferecendo aos artistas locais oportunidades de intercâmbio com profissionais de diferentes países. Oficinas, minicursos, rodas de convivência e espetáculos variados criam um ambiente fértil para trocas, experimentações e construção de redes colaborativas. SERVIÇOEvento: 1ª Edição do Festival Internacional da Comicidade de Goiás (Comigo)Data: 10 a 14 de dezembro Local: Cidade de Goiás – Circo Cinema Rosinha do Brejo, Mercado Municipal, Escola de Música, Hotel Antolina, Instituto Beltran Fleury e ruas da cidadeEntrada: GratuitaClassificação: Livre