A 7ª edição do Festin – Festival de Teatro Infantil de Goiás, um dos principais eventos dedicados às artes cênicas para a infância e juventude, começa nesta quinta-feira (5) e segue até sábado (7), em Goiânia. Com o tema Vamos Celebrar as Diferenças e Abraçar a Imaginação!, o evento tem entrada gratuita e ocupa o Centro Cultural UFG, com uma programação diversa e inclusiva.\nCriado em 2017, dentro da Cia. Flor do Cerrado, o Festin nasceu do desejo de ampliar o espaço para companhias goianas que produzem teatro para crianças e jovens. Ao longo de sua trajetória, o festival se consolidou não apenas pela qualidade artística, mas também pelo pioneirismo em ações de acessibilidade, como intérprete de Libras em todos os espetáculos, audiodescrição e, nesta edição, a ampliação do Teatro Azul, voltado ao acolhimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.