Atenção, galera de Goiânia! O Festival do Bem está chegando com shows de graça das duplas Matheus e Kauan, Diego e Victor Hugo e do cantor Daniel. O evento acontece de 22 a 24 de outubro, no Parque de Exposições Agropecuárias, para comemorar os 92 anos da capital. Os ingressos podem ser retirados pelo site da Have Fun Tickets, mediante doação de 2 kg de alimento não perecível. (confira os pontos de troca abaixo).\nEm todos os dias, os portões serão abertos às 19h. Além dos shows, a programação conta com uma feira de gastronomia montada por entidades filantrópicas. Cada CPF pode retirar até dois ingressos. De acordo com o presidente da Goiás Turismo, Roberto Naves a iniciativa foi pensada para contemplar a comunidade com momentos de lazer e diversão ao mesmo tempo em que beneficia o terceiro setor, que poderá arrecadar recursos para seus projetos com a praça de alimentação.