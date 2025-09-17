Existe uma linguagem teatral genuinamente brasileira, criada por duas mulheres nordestinas nos anos 1980, que é reconhecida internacionalmente. O teatro lambe-lambe encanta plateias ao redor do mundo e é celebrado pelo Festival do Boneco 2025, que começa nesta quinta-feira (18) e segue até o domingo (21) percorrendo Goiânia, Pirenópolis e Goiás com oficinas e espetáculos. A programação é gratuita.\nO evento acontece em formato itinerante e começa em Goiânia com uma oficina de bonecos de papel nesta quinta-feira (18), às 14 horas, no Circo Laheto. O evento é produzido pela Bambolina Produções, com apoio da Cia de Teatro Nu Escuro e Oficina Cultural Geppetto. Além de destacar a tradição e inovação do teatro de bonecos, em 2025 o festival convida artistas do lambe-lambe para unir diferentes experiências do teatro de formas animadas.