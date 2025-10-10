Festival do Pequi acontecerá em Novo Planalto (Diomício Gomes)\nO Festival do Pequi em Novo Planalto, no norte do estado, promete pratos com o pequi como ingrediente principal em todas as receitas. Além da comida, o evento contará com shows e até um concurso para o maior roedor do fruto. O evento é aberto ao público e acontece na sexta-feira (17) e sábado (18), com início às 19h, no Espaço Sertanejo da cidade (confira abaixo o cardápio do festival).\nTodos terão o ingrediente principal, o pequi. Teremos caldo de mocotó, torta de frango, coxinha, arroz branquinho com pequi ao molho branco, pudim de pequi, sanduíche artesanal com molho de pequi e pão de pequi, doce de leite com pequi, licor, drinks de pequi e pastel de pequi”, informou Morganna Ventura Barbosa, secretária de Cultura e Turismo de Novo Planalto.