A cidade de Goiás se transforma a partir desta quinta-feira (13) em um grande palco de sabores, aprendizado e de música em estrutura montada na Praça de Eventos, na Rua 15 de Novembro. É tempo do Festival Gastronômico, que segue até domingo (16), reunindo mais de 20 restaurantes e empreendimentos locais com pratos exclusivos criados especialmente para o evento. A programação inclui oficinas culinárias com chefs renomados, apresentações musicais e feira de produtos regionais. O encontro também promove ações de capacitação e integração entre profissionais do setor.\nNo cardápio, receitas tradicionais, como panelinha, empadão, pamonha de frango ao molho de pequi, lombo marinado ao cajuzinho e caldos. Os valores variam a partir de R$ 15 nas sobremesas e têm média de R$ 35 nos pratos salgados. O festival começa às 18 horas. “A gastronomia é uma das expressões mais genuínas da nossa cultura e, ao mesmo tempo, um importante vetor de desenvolvimento econômico”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac e vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Marcelo Baiocchi Carneiro.