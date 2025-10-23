Cidade de Goiás é palco do Festival Gastronômico de Goiás com pratos de chefs locais e churrascada que marca o primeiro dia do evento (Divulgação / Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Divulgação / Emerson)\nO Festival Gastronômico de Goiás começa nesta sexta-feira (24) com uma churrascada de lançamento na Arena do Mercado Municipal da cidade de Goiás. O evento, organizado pelo Sistema Fecomércio Sesc Senac e o Sindtur, tem entrada gratuita e marca o início do Circuito Gastronômico da Cidade de Goiás 2025, que vai até 16 de novembro.\nA abertura, às 20h, contará com uma aula-show ao ar livre, comandada pelos chefs Danilo Campos, WP Carreteiro e Tião Pequeno BBQ. A noite terá também um show de Grace Carvalho com repertório de nomes como Almir Sater, Chitãozinho & Xororó e Tunico & Tinoco.