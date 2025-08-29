Esse ano, o Festival Gastronômico conta com o 1° Canto Gastronômico (Divulgação / Prefeitura de Pirenópolis)\nDe 4 a 14 de setembro, Pirenópolis será palco de uma mistura irresistível: boa comida, música de qualidade e encontros culturais. A charmosa cidade histórica recebe o Festival Gastronômico de Pirenópolis e, na sequência, estreia o 1º Canto Gastronômico, dentro da programação oficial do tradicional Canto da Primavera, que este ano chega à sua 24ª edição.\nDo campo à mesa: Festival Gastronômico\nCom o tema “Do campo à mesa”, a Arena Gastronômica será montada no Largo da Matriz e funcionará como coração do festival. Ali, mais de 15 chefs de renome nacional e regional vão comandar aulas-show e experiências para o público. Entre os confirmados estão nomes como Jimmy Ogro, Lucas Corazza, Don Fabrizzio, José Honorato Somellier, Ian Baiocchi, Emiliana Azambuja, Ale Sotero e Júnior Marinho.