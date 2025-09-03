Pirenópolis ganha ainda mais sabor a partir desta quinta-feira (4). Entre ruas de pedra e becos coloniais, a cidade celebrada pelas cachoeiras e pelo charme histórico recebe o Festival Gastronômico de Pirenópolis 2025 – Do Campo à Mesa. Até domingo (7), a atmosfera será de festa: mais de 15 chefs convidados, 35 restaurantes locais e 22 produtores artesanais transformam a cidade em um grande banquete de sabores do Cerrado.\nO chef Jimmy Ogro é um dos participantes do festival (Divulgação)\nEntre os destaques da programação, nomes conhecidos da gastronomia como Ian Baiocchi, Emiliana Azambuja, Jimmy Ogro e Júnior Marinho. O tema deste ano valoriza o que nasce na terra e chega fresco à mesa. Para Fred Costa, um dos organizadores do festival, a proposta é clara: colocar o produto regional como protagonista. “Precisamos dar destaque à utilização dos produtos do campo e artesanais na elaboração de pratos, principalmente em nossas cidades turísticas”, defende.