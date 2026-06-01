Adriana Losi, PatoCan Sexteto, André Mols e Grupo Som Corrente se apresentam nesta terça (2) e quarta (3), durante a programação do 3º Festival Goiânia Blues, realizado no Teatro Sesc Centro, sempre às 20 horas. Apesar do nome, o evento reúne diferentes vertentes da música instrumental, entre samba, choro, rock, jazz e blues. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pela plataforma Sympla 24 horas antes de cada apresentação.\nAdriana Losi (Divulgação)\nA abertura será com a flautista Adriana Losi e com PatoCan Sexteto. Adriana Losi sobe ao palco ao lado de Henrique Reis (teclados), Merê (contrabaixo), Jader Gomes (bateria) e Everton Luiz (saxofone e flauta) e apresenta o show Compositoras Brasileiras, com um repertório que celebra a força e a criatividade das compositoras brasileiras.\nEm seguida, o sexteto formado por Sérgio Pato (percussão), Can Kanbay (guitarra), Foka (sax), Marco Outeiro (baixo), Gennyson Ponce (teclados) e Emanuel Mastrella (violão, teclado e percussão) conduz uma proposta artística que explora encontros musicais e experimentações sonoras.