Evento celebrará a diversidade e a criatividade da culinária goiana (Divulgação / Assessoria Goiás Gastronomia)\nO Festival Goiás Gastronomia 2026 será realizado em Goiânia nos dias 7 a 10 e 14 a 17 de maio, no Parque Mutirama. De acordo com a organização, o evento reunirá chefs renomados, produtores artesanais, empreendedores do setor e apresentações culturais, com o tema “Goiás, a Mesa do Futuro: Raízes e Releituras”. Os ingressos serão solidários, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, destinado ao programa Sesc Mesa Brasil.\nOs detalhes da programação serão apresentados em um evento de lançamento no dia 18 de março, durante um café da manhã para convidados, parceiros e imprensa na sede da Fecomércio Goiás, em Goiânia.\nO festival contará com mais de 50 empreendimentos gastronômicos, 60 produtores artesanais e mais de 40 apresentações culturais. A programação também incluirá atividades como o Mesa ao Vivo e o Goiás Queijo e Vinho, além de aulas-show e degustações gratuitas.