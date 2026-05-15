Festival Italiano servirá pela primeira vez o Veneza 1924 Cabernet Sauvignon, vinho produzido na Serra Gaúcha especialmente para a data (Divulgação/Instagram do Festival Italiano)\nO Festival Italiano de Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, vai celebrar 20 anos de festa neste ano. Na programação especial, além da gastronomia italiana, terá um vinho exclusivo e uma novidade especial: a pisa da uva. O evento contará ainda com atrações inéditas, entre as quais os shows do cantor Leonardo e de Naiara Azevedo (veja programação completa no decorrer desta reportagem).\nO tema do evento de 2026 é “Brindiamo Storia e Sapori” (Brindando História e Sabores). O Festival Italiano de Nova Veneza está programado para ocorrer de 28 a 31 deste mês. Mayara do Carmo, da coordenação do 20º Festival Italiano, conta que, pela primeira vez, será servido o Veneza 1924 Cabernet Sauvignon, vinho produzido na Serra Gaúcha especialmente para marcar as duas décadas do festival.