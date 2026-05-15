Festival Italiano servirá pela primeira vez o Veneza 1924 Cabernet Sauvignon, vinho produzido na Serra Gaúcha especialmente para a data (Divulgação/Instagram do Festival Italiano)\nO Festival Italiano de Nova Veneza, na Região Metropolitana de Goiânia, vai a celebrar 20ª edição neste ano. Na programação especial, além da gastronomia italiana, terá um vinho exclusivo e uma novidade especial: a pisa da uva. O evento contará ainda com atrações inéditas, entre as quais os shows do cantor Leonardo e de Naiara Azevedo (veja programação completa no decorrer desta reportagem).\nO tema do evento de 2026 é “Brindiamo Storia e Sapori” (Brindando História e Sabores). O Festival Italiano de Nova Veneza está programado para ocorrer de 28 a 31 deste mês. Mayara do Carmo, da coordenação do 20º Festival Italiano, conta que, pela primeira vez, será servido o Veneza 1924 Cabernet Sauvignon, vinho produzido na Serra Gaúcha especialmente para marcar as duas décadas do festival.