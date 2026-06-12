Chef André Barros, que assina o menu do Mont Blanc Motel (Divulgação/Festival Motel Gastronomia)\nTreze motéis de Goiânia, Aparecida e Senador Canedo participam, a partir deste domingo (14), da 5ª edição do Festival Motel Gastronomia. Durante um mês, os estabelecimentos funcionarão ininterruptamente com cardápios exclusivos criados por seis chefs de renome. A programação segue até o dia 14 de julho.\nA ação é realizada pelo Sindicato de Turismo e Hospitalidade no Estado de Goiás (Sindtur-GO) e busca consolidar a "nova motelaria". O objetivo é atrair casais que desejam criar um roteiro gastronômico diferenciado, aliando a alta culinária ao conforto e à privacidade das suítes.\nDurante os 30 dias de festival, o público terá acesso a pratos que vão desde os clássicos filés e receitas com frango até as tradicionais panelinhas goianas, além de preparos elaborados à base de salmão. As criações são assinadas pelos chefs André Barros, Kika Macedo, Andréia Sabag, Hugo Lehmkuhl, Isaac Santos e Rodrigo Macellaio.