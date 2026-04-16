O Festival MPB em Série chega ao seu último espetáculo da temporada 2026 em Goiânia com um encontro inédito entre Maria Eugênia, TomChris e o compositor Altay Veloso (foto). A apresentação será realizada nesta sexta-feira (17), às 20 horas, no Teatro Sesi. O projeto conta com incentivo da Lei Goyazes, da Secretaria de Estado da Cultura de Goiás. A entrada é gratuita mediante doação de leite em pó.\nNo palco, o público poderá acompanhar um repertório que transita entre sucessos, memórias e encontros inéditos, revelando a potência interpretativa de Altay Veloso ao lado de TomChris e Maria Eugênia. A banda que acompanha o espetáculo reúne músicos experientes, com Luiz Chaffin (violões e guitarras), Fred Valle (bateria), Marcelo Maia (baixo), Willian Cândido (piano) e Edilson Morais (percussão).