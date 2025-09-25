Dois dias dedicados à música independente produzida em Goiás. Com line up formado exclusivamente por artistas locais, o Festival Vaca Amarela 2025 acontece nos dias 8 e 9 de novembro, na Roxy e no Open Air, localizados no Setor Sul. Em sua 24ª edição, o evento reafirma sua trajetória como um dos projetos sonoros em continuidade mais atuantes no Estado e mantendo-se firme em uma edição sem patrocínios e leis de incentivo.\nEntre os destaques de 2025 estão a celebração dos 20 anos de Johnny Suxxx, e o show do Black Drawing Chalks, banda de rock que projetou o nome de Goiânia para o Brasil. O festival também abre espaço para artistas em ascensão, como Kira Spirandelli, Maaju, Sheldon Malvazi e Capitão Greg além de encontros especiais e colaborações no domingo, como Serjão convida, Faelll convida e Marina Versos convida.