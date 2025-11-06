Do rock ao rap, do pop ao eletrônico, passando pelo trap e pelo funk. Em 2025, o Vaca Amarela reassume de forma radical sua identidade e sua origem: toda a programação é composta exclusivamente por artistas locais de diferentes gerações e gêneros musicais. “É uma forma de celebrar o DNA goiano”, defende o produtor João Lucas Ribeiro. O festival chega à 24ª edição neste sábado (8) e domingo (9), na Roxy e no Open Air, localizados no Setor Sul.\nEntre os destaques da agenda está a celebração dos 20 anos da banda Johnny Suxxx - agora com As Panteras -, e o show do Black Drawing Chalks, grupo de rock que projetou o nome de Goiânia para o Brasil. O festival também abre espaço para artistas em ascensão, como Paulette Paula, Maaju, Sheldon Malvazi e Capitão Greg, além de encontros especiais e colaborações no domingo, como Serjão convida, Faelll convida e Marina Versos convida.