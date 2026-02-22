Aos 75 anos, o aposentado Josué Lima dos Santos vê na música um dos principais pilares para manter a memória ativa e a mente em movimento. Presente em sua vida desde a infância, tocar instrumentos funciona para ele, além de um momento de prazer, como um exercício contínuo de atenção e raciocínio. “A cabeça fica a mil, processando, ensaiando, criando”, explica. Josué acredita que essa prática constante ajuda a organizar a rotina e a enfrentar os lapsos naturais da idade.\nA diminuição da memória é realmente comum com o avanço da idade e, na maioria das vezes, aparece em lapsos pontuais, como esquecer nomes, compromissos ou onde deixou objetos. Ainda assim, esses episódios costumam despertar nas famílias a desconfiança de um possível quadro de Doença de Alzheimer, especialmente quando se tornam mais frequentes. Especialistas explicam que o esquecimento isolado, por si só, não caracteriza a doença. O sinal de alerta surge quando passa a haver prejuízo real na autonomia e na rotina.