Ao longo de toda a semana, a cidade de Goiás se torna ponto de encontro entre cultura, ciência e debates sobre meio ambiente na 27ª edição do Fica - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. A programação começa nesta terça-feira (16) e segue até o domingo (21) de forma gratuita com o tema Água e Clima no Brasil das Nascentes, que coloca a preservação das nascentes e os efeitos das mudanças climáticas no foco do debate. No fim de semana, os destaques musicais ficam por conta de Xande de Pilares, Vanessa da Mata e Marcelo Falcão.\nA abertura oficial acontece às 19 horas, no Cine Teatro São Joaquim, com a exibição do filme A Curva do Rio, de Kassio Pires. O curta-metragem goiano apresenta dois personagens trazidos pelo roteirista e diretor: Anair e o rio Paranaíba, que conduz a narrativa. O filme explora a construção da identidade do interior do Brasil e sua pluralidade, que Kassio costuma chamar de neocaipirismo — e, como consequência, o Cerrado. Na sequência, às 22h30, o Palco do Coreto recebe show da cantora Lourany Cruz.