A programação da 27ª edição do Fica - Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental ocupou a cidade de Goiás ao longo da semana e chega ao fim neste domingo (21). Às 10 horas, o Cine Teatro São Joaquim recebeu a cerimônia de premiação das quatro mostras competitivas, que teve os filmes goianos Canto, de Danilo Daher Alvarenga e Atravessa Minha Carne, de Marcela Borela, como os grandes vencedores, levando quatro troféus cada.\nJá o grande prêmio da Mostra Internacional Washington Novaes, a principal do festival, foi para A Noite e o Dia de Miguel Burnier, dirigido por João Dumans. O prêmio João Bennio de melhor filme goiano foi para ROL, O Rio Levava as Manchas da Vida, de Selma Parreira, enquanto os filmes A Tragédia do Lobo Guará, dirigido\npor Kimberly Palermo, e A Lenda dos Cavaleiros da Água, de Helen Quintans, conquistaram o júri popular.