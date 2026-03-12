A 27ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2026) já tem data definida e será realizada de 16 a 21 de junho, na cidade de Goiás, reunindo produções audiovisuais, debates e atividades culturais voltadas à reflexão sobre os desafios ambientais contemporâneos.Neste ano, o evento tem como tema Água e Clima no Brasil das Nascentes, destacando a importância da preservação dos recursos hídricos e o papel estratégico do País na proteção das nascentes e dos biomas. A proposta é ampliar o diálogo entre cinema, ciência e sociedade sobre as mudanças climáticas e seus impactos no meio ambiente.Entre as novidades da programação está o Cine Bike, uma experiência de cinema ao ar livre movida à energia limpa. Na atividade, o público será convidado a pedalar bicicletas que geram a eletricidade necessária para alimentar o sistema de projeção. A iniciativa transforma o momento de assistir a um filme em uma ação coletiva de conscientização ambiental, unindo cultura, sustentabilidade e engajamento.Considerado um dos mais importantes eventos dedicados ao cinema ambiental no Brasil, o Fica reúne mostras competitivas, atividades formativas, debates, oficinas, ações educativas e uma ampla programação cultural gratuita. Durante o festival, a histórica Vila Boa de Goiás se transforma em um grande espaço de encontro entre cineastas, pesquisadores, artistas, estudantes e o público interessado em discutir os desafios ambientais do presente e do futuro.O Fica é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás), em correalização com a Universidade Federal de Goiás, por meio da Fundação RTVE, com parceria estratégica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).