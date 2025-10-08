Estreias\nTron: Ares\nEUA, 2025. Direção de Joachim Rønning. Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters. Ficção científica, 1h59. 12 anos, legendado e dublado. Buriti 5, dubl., às 14h20, 16h45, 19h15 e 21h40 (sexta e terça, às 14h20, 16h45 e 19h15), e leg., às 21h40 (sexta e terça). Cine Ritz 1, dubl., às 13h45, 18h15 e 20h30. Cineflix Aparecida 2, dubl., às 16h50, 19h20 e 21h50, e 3D, dubl., às 14h20. CineMais Bougainville 1, dubl., às 16h, leg., às 18h45, e 3D, dubl., às 21h30. CineMais Bougainville 5, 3D, dubl., às 15h15, e leg., às 21h15. CineMais Portal Norte 1, dubl., às 21h15, e 3D, dubl., às 15h45 e 18h30. CineMais Portal Sul 4, dubl., às 21h15, e 3D, dubl., às 16h45 e 18h30. Cinemark Flamboyant 1, dubl., às 15h50 (sábado e domingo, extra às 13h10); leg, às 18h40, e 3D, leg., às 21h30. Cinemark Flamboyant 6, leg., às 16h40, 19h30 e 22h20 (quinta, às 16h40; sábado e domingo, extra às 14h). Cinemark Flamboyant 8, dubl., às 20h10; 3D dubl., às 17h15 (sábado e domingo, às 14h30 e 17h20). Cinemark Passeio 1, dubl., às 16h50 e 19h40 (sábado e domingo, às 17h e 19h50). Cinemark Passeio 3, dubl., às 20h10, e 3D, dubl., às 13h30 e 22h40 (sábado e domingo, às 13h15). Cinemark Passeio 4, dubl., às 15h50 e 18h40 (sábado e domingo, extra às 13h; quarta, às 18h50), e 3D, dubl., às 21h30 (quarta, às 16h). Cinemark Passeio 5, 3D, dubl., às 16h25, 19h25 e 22h10 (sábado e domingo, às 13h40, 16h30, 19h25 e 22h10). Cinépolis Cerrado 1, dubl., às 14h, 16h30, 19h e 21h30. Cinépolis Cerrado 5, dubl., às 13h, 15h30, 18h15 e 21h. Cinex Oscar Niemeyer 1, dubl., às 17h e 21h30, e leg., às 19h45. Cinex Oscar Niemeyer 2, dubl., às 14h15. Kinoplex Goiânia 3, dubl., às 16h30 e 19h, e leg., às 14h e 21h30. Kinoplex Goiânia 4, dubl., às 13h30 (sábado e domingo) e 21h, e leg., às 16h e 18h30. Multicine Cidade Jardim 3, dubl., às 15h40, 18h30 e 21h. O filme acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real.