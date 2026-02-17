Nada de likes, as DMs vão se acumular e as curtidas ficam para depois. Com o início da Quaresma, período que lembra os 40 dias de jejum e reflexão vividos por Jesus Cristo no deserto, a auxiliar de escritório Joyce Alves da Silva Santos, de 36 anos, decidiu se afastar do Instagram. Funcionária de um escritório de contabilidade, ela integra um grupo significativo de católicos de diferentes idades que mantém viva a tradição milenar da penitência, ainda que adaptada aos hábitos da vida contemporânea.\n“Vou ficar estes 40 dias sem mexer no Instagram para poder desapegar um pouco da rede social, que acaba tomando muito tempo”, explica Joyce. Para ela, o jejum digital é uma forma concreta de rever prioridades e dar novo sentido ao período quaresmal. “É um tempo que poderia ser dedicado a aprender, ler, nos abastecer com outras informações, e a gente acaba perdendo tudo ali na rede social”, completa. Cada vez mais, práticas como essa mostram que os sacrifícios da Quaresma ultrapassam a abstinência alimentar.