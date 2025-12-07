Elaine conta que a filha viveu o mesmo sonho que a mãe, em 1998 (Arquivo Pessoal / Elaine Santos)\nO vestido que marcou a formatura de Elaine Santos, em 1998, voltou a ser usado 28 anos depois, agora pela filha dela, Maria Clara Santos do Nascimento, de 18. A jovem decidiu usar a mesma peça no baile de encerramento do ensino médio e emocionou a família. Moradoras de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, mãe e filha viram o gesto fortalecer laços afetivos e criar uma tradição que pretendem manter nas próximas gerações.\nElaine, de 44 anos, conta que ganhou o vestido do pai quando tinha 17 anos. O modelo, comprado por R$ 120 na época, foi usado na formatura dela, em 21 de dezembro de 1998.\nMeu pai era muito humilde, mas fez de tudo para me proporcionar aquilo. Nunca esqueci desse vestido e nunca consegui me desfazer dele”, lembra.