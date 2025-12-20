Lindomar Castilho morre aos 86 anos (Reprodução / Instagram Lili De Grammont)\nO cantor goiano Lindomar Castilho morreu nesta sexta-feira (19), aos 86 anos, em Goiânia. A morte foi confirmada pela filha, Lili De Grammont, que, ao comunicar o falecimento nas redes sociais, afirmou que o pai “morreu em vida” ao se referir ao assassinato da mãe dela, a cantora Eliane de Grammont, morta a tiros pelo ex-marido em 1981. O sepultamento será neste sábado (20), às 16h, no Cemitério Santana, na capital. A causa da morte não foi divulgada.\nAo anunciar a morte do pai, Lili De Grammont publicou um texto nas redes sociais em que refletiu sobre finitude, responsabilidade e as consequências do crime.\nMeu pai partiu! E como qualquer ser humano, ele é finito. […] Ao tirar a vida da minha mãe, também morreu em vida. O homem que mata também morre. Morre o pai e nasce um assassino, morre uma família inteira”, escreveu (confira a íntegra do texto ao final da matéria).