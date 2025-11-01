Amanda Kimberlly, 30, contou que sua filha, Helena, 1, do breve envolvimento com Neymar, precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência após um acidente doméstico.\nA menina acabou prendendo o dedo na porta. O machucado, descrito pela influenciadora como "feio", exigiu cuidados médicos imediatos. "Último dia do mês e dona Helena nos deu um susto. Prendeu o dedinho na porta, o que acabou resultando em um machucado feio e uma cirurgia de emergência. Criança se recupera tão rápido que impressiona, mesmo com um curativo enorme no bracinho, ela está bem, brincando e sem dor", contou Amanda, que demonstrou alívio ao ver a filha reagindo bem.\nDurante o desabafo, ela também expressou gratidão. "No hospital, vi crianças passando por situações tão mais difíceis que a da Helena. Ali, agradeci a Deus pela saúde dela e por estarmos voltando para casa. O coração da mamãe agora vai se acalmando, cheio de fé e gratidão."