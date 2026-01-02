Victoria Jones, 34, filha do ator Tommy Lee Jones, foi encontrada morta em um hotel de luxo na Califórnia nesta quinta-feira (1º). As informações são do TMZ e do Daily Mail.\nSegundo o Daily Mail, Victoria foi encontrada desacordada no corredor do hotel por outro hóspede por volta das 3h no horário local, no hotel Fairmont San Francisco. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma emergência, mas os socorristas constaram a morte no local.\nA polícia informou ao tabloide que não havia sinais de crime no local nem indícios de violência. Ainda segundo o Daily Mail, nenhum apetrecho para uso de drogas foi encontrado, e as autoridades também descartaram, até o momento, a hipótese de suicídio.\nAtriz de filme norueguês que é concorrente de 'O agente secreto' no Oscar já morou em Goiás\nDe Bad Bunny a AC/DC, confira o calendário de shows internacionais de 2026 no Brasil