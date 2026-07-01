-Vídeo - Cirurgia Henrique (1.3428148)\nUm momento de carinho entre o cantor Henrique, da dupla com Juliano, e a filha arrancou risadas do cantor que se recupera de uma cirurgia de emergência que aconteceu em Goiânia. Em vídeo compartilhado por Juliano, a criança se aproxima do pai, e pergunta, com curiosidade, por que ele está usando um "vestido" — referindo-se à camisola hospitalar (assista acima).\nEntenda o caso\nO sertanejo passou por um procedimento para corrigir uma hérnia inguinal bilateral (nos dois lados da virilha) no último domingo (28), no Hospital Albert Einstein. Henrique começou a sentir fortes dores ainda no sábado (27), durante uma apresentação em Petrolina (PE). Mesmo com intenso desconforto, o artista concluiu o show antes de buscar atendimento médico na capital goiana.\nDe acordo com a assessoria da dupla, o cantor já recebeu alta hospitalar e segue a recuperação em casa. Por recomendação médica, ele deverá permanecer em repouso absoluto até a próxima quarta-feira (8).