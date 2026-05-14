-Vídeo pais conhecendo o mar (1.3409909)\nA maquiadora goiana Kéllyta Krys emocionou a web ao publicar um vídeo em rede social em que mostra os pais conhecendo o mar pela primeira vez. No registro, o pai de Kéllyta aparece emocionado empurrando um carrinho com as malas enquanto é abraçado pela esposa (veja acima). A família, que é de Orizona, no Sudeste de Goiás, estava viajando para Beberibe, no Ceará.\nNa legenda da publicação, a maquiadora diz aos seguidores que 'não vai chorar sozinha' com o vídeo. "Olha lá, pai, olha as ondas, nós vamos ficar em frente ao mar", diz Kéllyta emocionada no vídeo.\nO vídeo foi compartilhado pela maquiadora na semana passada e já alcançou 2,6 milhões de visualizações, 396 mil curtidas e quase 8 mil comentários.\nA mãe de Kéllyta, a empresária Aélita Marilac, agradeceu a oportunidade que a filha proporcionou a eles nos comentários. "Obrigada por tudo e por tanto, minha filha", escreveu.