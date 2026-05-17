-Vídeo pais conhecendo o mar (1.3409909)\nA maquiadora goiana Kéllyta Krys, que emocionou milhões de pessoas ao mostrar os pais conhecendo o mar pela primeira vez, afirmou, em publicação, ter ficado surpresa com a repercussão dos vídeos publicados nas redes sociais. A família, que é de Orizona, região sudeste de Goiás, viajou para Beberibe, no Ceará, e viralizou após compartilhar os registros da experiência inédita do casal.\nEm publicações, após viralização, Kéllyta contou que não esperava que o vídeo alcançasse tanta gente e disse ter se assustado ao ser reconhecida durante a viagem.\nFoi um vídeo tão despretensioso, sem combinar, sem pensar. Eu estou sem entender o que está acontecendo. Eu fiquei chocada, gente. Não imaginava nunca”, afirmou.\nA publicação original, feita em 6 de maio, já ultrapassa 2,8 milhões de visualizações, além de centenas de milhares de curtidas e comentários. Nos registros, o pai da maquiadora aparece emocionado empurrando um carrinho com as malas enquanto é abraçado pela esposa (veja o vídeo no começo da matéria).