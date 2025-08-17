Silvia Abravanel homenageia Silvio Santos (Reprodução/ Silvia Abravanel Instagram)\nAs filhas de Silvio Santos o homenagearam neste domingo (17), data que marca um ano da morte do apresentador.\nSilvia Abravanel fez uma dedicatória para o pai com uma lembrança no Instagram. "Um ano sem você aqui; um dia difícil, mas também de muita gratidão, pois sei que estás ao lado de Deus. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro", escreveu no post.\nCintia Abravanel ressaltou que o pai era o "eterno Sisi" em seus stories. Além disso, a diretora de teatro compartilhou uma série de vídeos relembrando os melhores momentos do comunicador na televisão.\nRetrospectiva 2024: adeus aos mestres\nSilvio Santos morreu de broncopneumonia após infecção por H1N1, diz hospital