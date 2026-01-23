-Vídeo - Léo na fazenda (1.3365243)\nO cantor Murilo Huff encantou a internet ao mostrar a "infância raiz" de Léo, de 6 anos, filho dele com Marília Mendonça. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o artista divulgou um compilado de momentos da criança na fazenda. A publicação já soma mais de 5,5 milhões de visualizações (assista acima).\nO vídeo, postado na última quarta-feira (21), mostra o pequeno Léo pescando, andando a cavalo, roçando o solo e ajudando a dar banho no gado, entre outras coisas. Em alguns momentos, ele aparece ao lado do pai, e o clima é de muita alegria e diversão.\nProjeto busca atriz para dar vida a Marília Mendonça nos cinemas\nMúsica inédita de Marília Mendonça sobre carnaval ganha data de lançamento\nFoto de Marília Mendonça ao lado de copiloto momentos antes de acidente comove fãs