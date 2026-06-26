-VÍDEO: LÉ GANHA CAMISA (1.3426774)\nLéo Mendonça Huff, filho da cantora Marília Mendonça com o também cantor Murilo Huff, ganhou uma camisa autografada pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Al-Nassr. O momento foi compartilhado nas redes sociais por Gabriela Versiani, namorada de Murilo Huff.\nNo vídeo, a modelo e empresária faz uma surpresa para o menino. Ela esconde a camisa atrás das costas e, em seguida, entrega o presente.\nGabriela ajuda Léo a ler a dedicatória escrita pelo craque português. A mensagem diz: “Para Léo Mendonça. Abraço, Cristiano Ronaldo”.\nFilho de Marília Mendonça faz tratamento contra diabetes com tecnologia dos EUA trazida por Murilo Huff, diz avó\nJorge, da dupla com Mateus, relembra que se apaixonou por música que Marília Mendonça fez aos 18 anos\nMurilo Huff conhece vaca mais cara do mundo que comprou em leilão