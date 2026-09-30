O universo de "Game of Thrones" vai chegar pela primeira vez aos cinemas. A Warner Bros. anunciou que "Game of Thrones: Aegon's Conquest" será lançado em 1º de junho de 2029.\nO longa será dirigido por Owen Harris, que comandou episódios de "O Cavaleiro dos Sete Reinos", e terá roteiro de Beau Willimon, indicado ao Oscar pelo trabalho em "Tudo pelo Poder".\nAinda não há elenco anunciado nem previsão oficial para o início das filmagens. O projeto teve o título divulgado pela Warner Bros. em abril, durante sua apresentação na CinemaCon, como parte da programação do estúdio para 2027 e anos seguintes. Na ocasião, Willimon já estava confirmado como roteirista, mas a direção ainda não havia sido anunciada.\nFilme que levou o Centro de Goiânia ao cinema completa 15 anos\nTom Cruise busca estatueta com 'Digger', filme sobre bilionário que causa hecatombe climática