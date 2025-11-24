O elenco principal de "Dark Horse" ("O Azarão", em tradução livre), filme que vai revisitar a campanha presidencial de 2018 e terá como eixo a facada sofrida por Jair Bolsonaro em Juiz de Fora (MG), já foi escolhido.\nO longa terá direção do norte-americano Cyrus Nowrasteh, e roteiro do deputado federal Mario Frias (PL-SP). A narrativa, de acordo com o Estadão, deve retratar Bolsonaro como um "vencedor improvável" daquele pleito. O enredo também inclui seu histórico militar e ações atribuídas ao combate ao tráfico de drogas.\nRoteiro sugere a existência de outras tentativas de assassinato ordenadas pelos mesmos mandantes do atentado. O autor da facada, Adélio Bispo, aparecerá com nome fictício.\nAnimação cult 'Angel's Egg' ganha versão restaurada e segue em cartaz no Cine Cultura\nProjeto Cinema Negro no Feminino celebra lançamento de livro e exibição de curtas no ateliê Sertão Negro