O filme goiano Novo Horizonte, dirigido por Tiago Vilela, é um dos selecionados para Competição Nacional do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, um dos mais importantes eventos dedicados ao curta-metragem no Brasil. A produção contou com recursos da Lei Paulo Gustavo, mecanismo de fomento do Governo Federal, operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult Goiás). O festival celebra sua 35ª edição e será realizado a partir desta quarta-feira (25) e segue até 1º de abril, no Estação Net Rio, uma das salas de cinema mais tradicionais do Rio de Janeiro. O evento é reconhecido por valorizar a diversidade estética e a narrativa do cinema contemporâneo, além de funcionar como vitrine para novos realizadores e produções independentes.Integrando a mostra competitiva, o filme Novo Horizonte, com duração de 15 minutos, também concorre a importantes premiações do festival. Entre elas está o Grande Prêmio Internacional, que pode levar o filme ao Oscar, conforme as regras da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A premiação inclui ainda o valor de R$ 6 mil, além de categorias como Prêmio Especial do Júri e Melhor Direção.O título goiano foi filmado no Setor Vera Cruz e no Setor Novo Horizonte em Goiânia em 2024. A trilha sonora foi composta por João Victor Santana, Cardio Anestesia, Renata Fontes e Pedro Silveira. A trama acompanha Victor, jovem skatista surdo que encontra na dança uma forma de enfrentar a ausência do pai. Ao lado do irmão, transforma a dor em cumplicidade e segue em busca de um novo começo. Ao longo de oito dias, o público terá acesso gratuito a mais de 130 filmes de 33 países e 15 estados brasileiros, distribuídos em mostras competitivas e panoramas que atravessam diferentes linguagens, formatos e temas do cinema atual e independente. A seleção foi feita pela turma de curadores do festival: Adriana Borges, Ailton Franco Junior, Alexandre Bispo, Clara Ferrer, Clara Linhart, Cristian Caselli, Duda Leite, Gustavo Duarte, Julia Couto, Luana Pascoal, Marina Pessanha, Paulo Roberto Junior, Pedro Gonçalves Ribeiro, Sérgio Alpendre e Yasmine Evarist, sob coordenação de Paulo Roberto Jr.